Азаров: необходимо быть готовыми к возможному повышению тарифов на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает не заниматься политическими спекуляциями вокруг возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.

Премьер-министр в очередной раз отметил, что решение правительства о повышении цен на газ для населения на 50% не имело альтернативы.

В то же время он подчеркнул, что в связи с этим процесс формирования новых тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства является непростым.

«Мы не хотим идти на механическое повышение тарифов. Мы должны для каждой области, для каждого региона получить свою базу для формирования тарифов. Сколько этот процесс продлится – как только он будет готов - соответствующее решение будет принято», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время, как он подчеркнул, «сейчас спекулировать на теме повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое еще не состоялось, - это просто политические спекуляции».

«Ни в одном городе, ни в одной области тарифы на жилищно-коммунальные услуги не повышены на сегодняшний день. И это является правдой», - заявил премьер-министр.

В то же время, отметил премьер-министр, необходимо быть готовыми к возможному решению относительно повышения жилищно-коммунальных тарифов.

«То есть необходимо максимально подготовить наших людей к оформлению субсидий и реализации других решений, которые позволят нам не потерять покупательную способность наших людей», - заявил Н.АЗАРОВ.