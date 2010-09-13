Минрегионстрой предложил продлить программу строительства доступного жилья

Министерство регионального развития и строительства выступает за дальнейшее развитие программы строительства доступного жилья в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, дальнейшее развитие программы строительства доступного жилья в Украине позволит в 2011 году предоставить государственную поддержку тысячам граждан, введя в эксплуатацию жилые объекты, строительство которых на сегодня остановлено.

Он отметил, что министерство проработало вопрос социально-экономического развития регионов на 2011 год и сформировано перечень из приоритетных для регионов объектов (объекты здравоохранения, образования, культуры, инфраструктуры).

«Реальные потребности регионов очень большие. Исходя из этого, мы настаиваем на ранее озвученном предложении о распределении средств на социально-экономическое развитие пропорционально численности населения в том или ином регионе», - сказал министр.

В.ЯЦУБА также отметил, что министерство совместно с местными органами власти в каждой области зарезервировали по несколько земельных участков для строительства доступного жилья.

Кроме того, Минрегионстрой выступил с инициативой финансирования программы молодежного жилого строительства, что позволит предоставить льготные долгосрочные государственные кредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам.