Кабмин "почистил" кадры ГИУ. Анохов уволен, его сменил Зоц

Кабинет министров Украины уволил Виктора АНОХОВА с должности первого заместителя председателя правления Государственного ипотечного учреждения и назначил вместо него Юрия ЗОЦА.

Соответствующие распоряжения (№№1804 и 1805 от 13 сентября т.г.) размещены на официальном сайте правительства.

Напомним, В.АНОХОВ был назначен на должность первого заместителя председателя ГИУ распоряжением КМУ №838-р от 12 апреля т.г.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров от 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.