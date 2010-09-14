«Киевгорстрой» заинтересован в IPO на зарубежных площадках после кризиса

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» заинтересована в размещении на IPO на зарубежных площадках по завершению кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Дешевые деньги, которые можно получить на рынок Украины и Киева, – это очень интересно», – сказал он.

В.МОЖАР пояснил, что для выхода на IPO необходимо перейти к международным стандартам организации учета, пройти внутренний и международный аудит, признанный четверкой лучших аудиторов.

«Мы для себя такой план верстаем, но кризисный период прошлого года нам не дал возможности сделать этот первый шаг. Возможно, в следующем году мы выйдем с этим проектом и начнем его реализовать», - добавил президент холдинга.

Он уточнил, что в 2011 году компания рассматривает возможность провести внутренний аудит, перейти на внутреннюю систему международных стандартов учета, привести свои активы к понятным для международных инвесторов стандартам.

«Я думаю, что закончится кризисный период, и мы займемся этим делом серьезно», - заключил В.МОЖАР.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик и генподрядчик, ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.