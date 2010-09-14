«Киевгорстрой» возглавил рейтинг устойчивости украинских строительных компаний

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» возглавила рейтинг устойчивости украинских строительных компаний, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт-Рейтинг».

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Директор РА «Эксперт-Рейтинг» Владимир ДУХНЕНКО.

По его словам, рейтинг устойчивости строительных компаний от РА «Эксперт-Рейтинг» охватывает 50 компаний, выручка которых в 2009 году составила около 10 млрд. грн. На эти компании, по оценкам агентства, приходится около 50% рынка жилищного строительства.

По данным агентства, самой устойчивой строительной компанией Украины из числа специализирующихся на жилищном строительстве по итогам рейтинга признано АО ХК «Киевгорстрой».

Главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» Виталий ШАПРАН отметил, что главными критериями определения устойчивости строительных компаний были выручка и количество построенных объектов.

По его словам, «Киевгорстрой» успел консолидировать бизнес и показывает высокий уровень транспаретности, в частности, финансовая отчетность холдинга раскрывается на регулярной основе в национальной системе раскрытия информации.

В агентстве считают, что недавняя смена акционеров компании и процессуальные действия судебных властей и правоохранительных органов в отношении лиц, способствовавших приватизации КГС, не повлияют на стабильность работы компании.

В свою очередь президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР заверил инвесторов строительства объектов компании, что «Киевгорстрой» не только работает в нормальном режиме, но и имеет амбициозные планы развития на будущее. «Мы выполним все обязательства перед нашими инвесторами, а также перед государством по реконструкции НСК «Олимпийский» и другим социальным программам. И надеемся уже в ближайшее время существенно увеличить портфель проектов строительства доступного жилья », - сказал он.

В.ДУХНЕНКО также отметил, что в первую пятерку самых устойчивых строительных компаний Украины также вошли компании «Интергал-буд» (Львов), «Житло-Инвест» (Киев), «Стикон» (Одесса), «Т.М.М.» (Киев).

Агентство характеризует названные компании как такие, которые в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. При этом следует принимать во внимание, что рейтинговая оценка не гарантирует сроков исполнения работ или их качества. Основными факторами при оценке были показатели финансовой отчетности компаний, масштаб их работы, количество сданных объектов и наличие государственной поддержки. Кроме названных компаний еще 9 были признанны агентством операторами рынка с наивысшим уровнем устойчивости.

В рейтинге агентства приняло участие 50 строительных компаний из 11 городов, которые за 2009 год получили выручку в размере около 10 млрд. грн. в год. За 2009 год выручка компаний, принявших участие в рейтинге, сократилась на 8,4%.

50 строительных компаний были отобраны из 200, которые уведомили Госкомстат Украины о своей строительной специализации. Агентство отмечает низкий уровень раскрытия информации компаниями строительной отрасли и частые случаи рекламной активности при нулевой выручке.