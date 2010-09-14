ХК «Киевгорстрой» возглавил рейтинг украинских строительных компаний

РА «Эксперт-Рейтинг» опубликовал рейтинг устойчивости украинских строительных компаний: победил «Киевгорстрой».



* В рейтинге Агентства приняло участие 50 строительных компаний из 11 городов, которые за 2009 год получили выручку в размере около 10 млрд. грн. в год, за 2009 год выручка компаний, принявших участие в рейтинге, сократилась на 8,4%.

* Самой надежной строительной компанией в Украине признано АО ХК «Киевгорстрой». По данным агентства, на начало 2010 года КГС была самой мощной строительной компанией страны.

* 50 строительных компаний были отобраны из 200, которые уведомили Госкомстат Украины о своей строительной специализации. Агентство отмечает низкий уровень раскрытия информации компаниями строительной отрасли и частые случаи рекламной активности при нулевой выручке. Агентство рекомендует населению осуществлять операции на первичном рынке только с крупными проверенными временем компаниями.

Победитель рейтинга. Рейтинг устойчивости строительных компаний от РА «Эксперт-Рейтинг» охватывает 50 компаний, на которые по оценкам агентства приходится около 50% рынка жилищного строительства. Самой надежной строительной компанией Украины из числа тех, которые специализируются на жилищном строительстве по итогам рейтинга признано АО ХК «Киевгорстрой». Полученный в результате исследований рейтинг – это первая в Украине попытка обобщить статистическую и фактологическую информацию по строительным компаниям и дать независимое мнение о степени выживаемости и надежности строительных компаний в кризисный период.

АО ХК «Киевгорстрой» - одна из немногих украинских строительных компаний, которая успела консолидировать бизнес и теперь демонстрирует на практике высокий уровень транспарентности. Финансовая отчетность холдинга раскрывается на регулярной основе в национальной системе раскрытия информации. РА «Эксперт-Рейтинг» также отмечает, что недавняя смена акционеров компании и процессуальные действия судебных властей и правоохранительных органов в отношении лиц, способствовавших приватизации КГС, никак не повлияют на стабильность работы компании.

Директор РА «Эксперт-Рейтинг» Владимир Духненко, комментируя вопрос о смене сособственников КГС, сказал: «Возможно, если бы речь шла о банке или страховой компании смена акционеров имела бы значение. Для строительных компаний, где длительность портфеля проектов иногда доходит до 5 лет, а поддержка со стороны акционеров учитывается формально, смена собственников никак не скажется на устойчивости компании в долгосрочной перспективе». Также Владимир Духненко выразил уверенность, что и государство, социальные проекты которого (реконструкция НСК «Олимпийский», строительство жилья для жертв «Элита-Центр») реализует холдинг, и частные собственники КГС заинтересованы в стабильности, что само по себе является лучшей гарантией для инвесторов в строительные проекты ОАО «Киевгорстрой».

Президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий Можар, в свою очередь, отметил: «Очень приятно получить такую высокую оценку независимых авторитетных экспертов. «Киевгорстрой» все 55 лет своей истории создавал предпосылки для того, чтобы даже в трудные кризисные времена оставаться островом стабильности для украинцев, желающих приобрести жилье и быть уверенными в порядочности и профессионализме застройщика. Поэтому я хочу поблагодарить коллектив холдинга, который своей тяжелым и добросовестным трудом завоевал высокое звание самой надежной строительной компании Украины. А также заверить нынешних и потенциальных инвесторов строительства наших объектов, что «Киевгорстрой» не только работает в нормальном режиме, но и имеет очень амбициозные планы развития на будущее. Мы выполним все обязательства перед нашими инвесторами, а также перед государством по реконструкции НСК «Олимпийский» и другим социальным программам. И надеемся уже в ближайшее время существенно увеличить портфель проектов строительства доступного жилья ».

Остальные участники. В первую пятерку самых устойчивых строительных компаний Украины также вошли: Интергал-буд (Львов), Житло-Инвест (Киев), Стикон (Одесса), Фирма Т.М.М. (Киев). Агентство характеризует названные компании как такие, которые в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. При этом следует принимать во внимание, что рейтинговая оценка не гарантирует сроков исполнения работ или их качества. Основными факторами при оценке были показатели финансовой отчетности компаний, масштаб их работы, количество сданных объектов и наличие государственной поддержки. Кроме названных компаний еще 9 были признанны агентством операторами рынка с наивысшим уровнем устойчивости. Полный перечень компаний и их рейтинговых оценок можно найти на Web-сайте РА «Эксперт-Рейтинг» (http://expert-rating.com/).



Информационная справка:



АО ХК «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых "Киевгорстрой" владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий и 51 предприятие - на правах ассоциированных членов. По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 55 тыс. кв. м жилья.

Рейтинговое Агентство «Эксперт-Рейтинг» является крупнейшим оператором рынка добровольного рейтингования в Украине. Рейтинг устойчивости строительных компании выполнен по заказу авторитетного делового издания «Эксперт». Среди клиентов Агентства также крупнейшие банки Украины, страховые компании, компании по управлению активами и коллекторские компании, а также международные перестраховочные компании. С июня 2010 РА «Эксперт-Рейтинг» признано ГКЦБФР уполномоченным агентством (Свидетельство № 5 от 09.06.2010 о включении в государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств).



Рейтинг строительных компаний. Специалисты РА «Эксперт-Рейтинг» отобрали для рейтингования компании, которые имели завершенные проекты в жилищном строительстве или выставляли на продажу еще не завершенные объекты. Затем перечень предприятий был ограничен крупнейшими застройщиками, которые раскрыли перед инвесторами свою отчетность. Кроме того, из списка исключили компании-«двойники», возникающих в ситуациях, когда одним и тем же строительным проектом занимается несколько юридических лиц. Оставшиеся строительные компании, были оценены по показателям, принадлежащих к четырем агрегированным группам: деловая активность, рентабельность, кредитоспособность и другие факторы (обеспеченность компании основными фондами, количество сданных объектов и др.).

