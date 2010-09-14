«Киевгорстрой» в сентябре введет в эксплуатацию около 100 тыс. кв. м жилья

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в сентябре текущего года планирует ввести в эксплуатацию около 100 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«На сентябрь мы вышли с возможностью отчитаться и ввести в строй еще порядка пяти объектов. Наверное, будет около 100 тыс. кв. м», – сказал он.

Президент холдинга уточнил, что в сентябре будут открыты под заселение жилой дом №1 в микрорайоне 9-а на Осокорках (площадь – 31,8 тыс. кв. м) и жилой дом №16-а в микрорайоне 2 на Позняках (площадь – 29,7 тыс. кв. м).

«Еще на выходе: ул. Козацкая, 112, Позняки-10 дома №8 и №11, Позняки-2 дома №16 и 3-а. Это еще порядка 80 тыс. кв. м. Мы в этом году практически выходим со всеми объектами, запланированными к вводу», – отметил президент холдинга.

Кроме того, В.МОЖАР сообщил, что в этом году компания зашла на новые площадки размером 2,5 тыс. кв. м для строительства жилья. «Это новые объекты, которые нами заложены в этом году и будут вводиться в следующем и 2012 годах», – уточнил он.

Президент компании также отметил, что в этом году компания начала строительство четырех жилых домов, часть квартир в которых предназначена для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». В частности, в декабре этого года будет введен в эксплуатацию первый дом для пострадавших на проспекте Правды, 5.

«Мы начали строительство четырех домов, еще планируем зайти на два дома и проектируем четыре дома, для того чтобы общий объем домов, которые будут строиться по этой программе, составил 9 площадок. Это порядка 500 квартир, которые мы передадим бесплатно Киеву для передачи пострадавшим инвесторам», – пояснил В.МОЖАР.

Как сообщал УНИАН, АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует до конца текущего года начать строительство еще шести домов, часть квартир в которых будет передана для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.