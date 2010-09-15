В Житомире цены на недвижимость в сентябре снизились в среднем на 5-7%. Об этом УНИАН сообщил основатель Житомирского агентства недвижимости «Актив+» Сергей ФОРЕСТ.

По его словам, в сентябре в Житомире больше всего подешевели трехкомнатные квартиры. Если в августе 3-х комнатная «хрущевка» в центре Житомира стоила в среднем 43- 45 тыс. долл., то сегодня цена на эти квартиры колеблется в пределах 37- 42 тыс. долл. США. В среднем на 5-7% по сравнению с августом т.г. подешевели и трехкомнатные квартиры новой планировки в новостройках областного центра.

При этом С.ФОРЕСТ уточнил, что аналогичное снижение цен в сентябре произошло и в стоимости двухкомнатных квартир в Житомире, до 31- 35 тыс. долл., а также однокомнатных – до 25 - 30 тыс. долл.

«На сегодняшний момент в Житомире средняя цена двухкомнатной «хрущевки» составляет от 31 000 до 35 000 у.е. . Она зависит от состояния квартиры, от расположения района города, а также от того, как срочно хозяева хотят её продать», - отметил эксперт.

С.ФОРЕСТ добавил, что, к примеру, сейчас в Житомире средняя цена трёхкомнатной «хрущевки» составляет 36 000 – 42 000 у.е., но продаются они гораздо реже, чем однокомнатные. Он также напомнил, что центр Житомира на 90% застроен так называемыми пятиэтажными « хрущевками».

В целом, пояснил эксперт, к очередному падению цен на жилье привело «долгое затишье на житомирском рынке недвижимости». Он также спрогнозировал, что в связи c осенним ростом цен на услуги ЖКХ, цены на недвижимость будут и далее снижаться в пределах 15-20% ниже уровня ее сегодняшней рыночной стоимости.