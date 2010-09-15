По программе строительства доступного жилья в сентябре выделено 100 млн. грн.

На реализацию в Украине государственной целевой программы строительства доступного жилья на период 2010-2017 гг., утвержденной правительством, в сентябре выделено 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

Он напомнил, что реализация программы возложена на Министерство регионального развития и строительства. В 2010 году на реализацию программы предусмотрено выделить свыше 330 млн. грн. «По решению межведомственной комиссии, созданной Минрегионстроем, отобрано 70 объектов в 34 городах Украины, которые могут принимать участие в этой программе. Не приобщены пока Винницкая, Запорожская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская области и город Севастополь», - сказал Л.РИСУХИН.

По его словам, на сегодняшний день дано положительное заключение по 23 объектам в 8 областях, в частности в Житомирской, Одесской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Киевской, Луганской и Черновицкой областях.

Кроме того, в областях уже зарезервировано около 600 земельных участков общей площадью свыше 2 тыс. га для строительства доступного жилья. Часть средств, выделенных в сентябре, планируется направить на строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на участках.

Также, по словам Л.РИСУХИНА, на сегодняшний день в очередях на жилье стоит свыше 1,2 млн. семей. Ожидается, что около 3 тыс. семей сможет заплатить 70% стоимости жилья. Напомним, остальные 30% покрываются за счет средств программы.

Кроме этого, Л.РИСУХИН сообщил, что Фонд обратился в правительство с предложением выпустить облигации под государственные гарантии на сумму свыше 500 млн. грн., что позволит предоставлять кредиты семьям, которые не могут заплатить 70% стоимости жилья на уровне до 14% годовых.

Как сообщал УНИАН, 16 июля на пресс-конференции министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА сказал, что министерство заявляет о начале строительства доступного жилья в текущем году.