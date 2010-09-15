Стартовала программа "Доступное жилье"

Министерство регионального развития и строительства Украины заявляет о начале реализации программы по строительству доступного жилья, которая направлена на достройку объектов с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Средства (первые 100 млн. грн. из 330 млн. грн., предусмотренные в Госбюджете на 2010 год - УНИАН) мы получили только на прошлой неделе, и только сегодня начинается программа строительства жилья», - сказал он.

По словам Д.ИСАЕНКО, на 100 млн. грн. можно построить около 900 квартир, а на 330 млн. грн. – около 3 тыс. квартир.

«Есть понимание, что денежные средства, которые есть в бюджете, – 330 млн. грн. - будут выделены министерству. Это будет зависеть от того, как быстро мы потратим эти 100 млн. и как мы их потратим. Поэтому из предложенных вариантов мы выберем объекты с максимальной степенью готовности, которые ни у кого не вызывают сомнения», - добавил он.

Замминистра напомнил, что межведомственная комиссия отобрала для участия в программе около 70 объектов, из которых на протяжении двух месяцев Госфонд содействия молодежному жилищному строительству забраковал около половины.

«Из этих объектов только половина в теории вопроса может участвовать в этой программе. Все остальные либо заложенные, либо находятся в состоянии банкротства, либо степень готовности не удовлетворяет», - пояснил он.

Д.ИСАЕНКО уточнил, что среди регионов лидерами в этой программе станут Донецкая, Киевская области, Киев, Харьковская область.

«На сегодняшний день Винницкая, Запорожская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области и Севастополь вообще не имеют тех проектов, которые могли бы участвовать в этой программе», - сказал он.

По словам замминистра, в Киеве на строительство доступного жилья в этом году из 330 млн. грн. планируется потратить около 50 млн. грн. В частности, для участие в программе рассматриваются государственные объекты, пять коммунальных объектов в Киеве (жилищный комплекс по ул. Бальзака на Троещине, по ул. Полесской, возле станции метро «Красный хутор», по ул. Здолбуновской).

Он также выразил уверенность в том, что предусмотренные на этот год средства на программу доступного жилья удастся освоить до конца года.

«Постановление Кабинета министров позволяет нам не сдавать объекты в этом году. Освоить деньги мы можем, а сдавать можем в следующем году… Сомнения, что мы эти объекты сдадим, нет никаких», - добавил замминистра.

Он пояснил, что средства будут направляться на объекты после того, как на объекте сформируется пул инвесторов, которые заплатят за квартиры 70% их стоимости. Затем Госфонд содействия молодежному жилищному строительству предоставит гражданам недостающие для финансирования строительства средства в виде 30%-ной ссуды.

Д.ИСАЕНКО отметил, что на сегодня межведомственной комиссией рассматривается еще порядка 40 объектов для участия в программе.

Замминистра также сообщил, что программа строительства доступного жилья была взята под патронат Президента Украины, благодаря чему в областях выделено 590 новых площадок площадью 2,5 тыс. га, к которым будут подведены необходимые инженерные коммуникации, чтобы в 2011 году бесплатно выделить их застройщикам для строительства доступного жилья. По его мнению, стоимость такого жилья может составить 3 тыс. грн./кв. м.

Д.ИСАЕНКО отметил, что на 2011 год на программу доступного жилья министерство будет просить выделить из Госбюджета 390 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на реализацию в Украине государственной целевой программы строительства доступного жилья на период 2010-2017 гг., утвержденной правительством, в сентябре выделено 100 млн. грн.