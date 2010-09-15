Монтаж выставки дешевого жилья в «Экспоцентре» начнется на следующей неделе

Монтаж выставки дешевых домов с применением новых технологий начнется на следующей неделе в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Нами достигнуто соглашение с «Экспоцентром», определено место, освобожден 24-й строительный павильон. Предварительно откликнулось порядка 56 компаний с разными типами строительства объектов, которые готовы на «Экспоцентре» построить свои дома. Еще в этом году такая постоянно действующая выставка у нас будет работать», - сказал замминистра.

Он отметил, что 21 сентября Минрегионстрой соберет застройщиков, которые желают разместить в «Экспоцентре» свои экспонаты.

Как сообщал УНИАН, проект строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевого жилья) может быть реализован через полгода. Стоимость предложенных домов находится в диапазоне 20-70 тыс. долл.

Ранее Министерство регионального развития и строительства Украины выбрало земельный участок в районе ВДНХ в Киеве для строительства демонстрационных домов с использованием новых технологий (дешевое жилье).