Минрегионстрой заявил о прекращении оттока кадров из строительной отрасли

В Министерстве регионального развития и строительства Украины заявляют о прекращении оттока кадров из строительной отрасли страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

«В этом году уменьшение численности составляет всего 1,8% от 690 тыс. человек, занятых сегодня в строительной отрасли. То есть из строительных организаций сегодня прекратился отток кадров в другие отрасли либо за пределы Украины. Фактически этот процесс прекратился», - сказал он.

А.БЕРКУТА также отметил, что заработная плата украинских строителей в этом году выросла на 20-22%, по сравнению с прошлогодними показателями, в зависимости от регионов.

Он напомнил, что в прошлом году количество работников, занятых в строительной отрасли, сократилось на 100 тыс. человек.