Минрегионстрой намерен завершить разработку Градостроительного кодекса до конца года

Министерство регионального развития и строительства Украины планирует до конца текущего года завершить разработку проекта Градостроительного кодекса и подать его на второе чтение в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Игорь СОКОЛОВ.

«Планируем в этом году завершить разработку Градостроительного кодекса», - сказал он.

По предварительным данным, профильный комитет планирует внести данный законопроект ко второму чтению в парламенте 15 ноября т.г.

И.СОКОЛОВ отметил, что в доработанном проекте предусматривается максимально привести разрешительную систему в строительстве к международному уровню для содействия привлечению зарубежных инвестиций.

При этом в документе предлагается пересмотреть вопросы градостроительной документации. В частности, сократить перечень градостроительной документации, которая должна быть разработана местными органами власти, исключив из него градостроительное обоснование, проект застройки территорий, проект распределения территорий.

Также в проекте Градостроительного кодекса предусмотрено повышение уровня согласования градостроительной документации. В частности, предлагается предусмотреть согласование генеральных планов определенных городов на уровне Кабинета министров.

Вместе с тем И.СОКОЛОВ отметил, что первая корректировка генпланов после их утверждения должна быть не ранее, чем через 2-3 года.

Кроме того, документом предлагается ввести режимы застройки исторических ареалов, ввести в практику градостроения зонинг территорий, а также внедрить электронный документооборот.

И.СОКОЛОВ также отметил, что проектом предусматривается изменить определение МАФ (малая архитектурная форма) на «временное сооружение для осуществления предпринимательской деятельности». Вместе с тем, в законопроекте определено, что понятие МАФ включает скамейки, клумбы и другие малые архитектурные формы.

Замминистра добавил, что в министерстве планируют пересмотреть норму общественного обсуждения для того, чтобы «увести людей с площадей».

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2010 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Градостроительного кодекса Украины.