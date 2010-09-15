На строительство доступного жилья отменят НДС - проект Налогового кодекса

Министерство регионального развития и строительства Украины внесло норму об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на строительно-монтажные работы при строительстве доступного жилья в доработанный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Доработан последний вариант Налогового кодекса. Наше предложение о том, чтобы со строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства, снять налог на добавленную стоимость, прошло. И в случае принятия Налогового кодекса со следующего года на этих объектах НДС мы платить не будем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Министерство регионального развития и строительства намеревалось внести норму об отмене налога на добавленную стоимость на строительно-монтажные работы при строительстве доступного жилья в проект Налогового кодекса во втором чтении.

В министерстве пояснили, что после того, как норма об отмене НДС на строительство жилья обсуждалась в Министерстве финансов, она была изъята из проекта Налогового кодекса ввиду расходов на сумму более 2,6 млрд. грн.

Минрегионстрой внес поправку, согласно которой освобождение от НСД коснется не всего жилищного строительства, а только строительства доступного жилья.

9 июня т.г. правительство поддержало инициативу Министерства регионального развития и строительства относительно освобождения от налога на добавленную стоимость строительных работ при возведении жилья. Такой шаг позволит удешевить жилье до 8%.