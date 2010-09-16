Земля в Одесской области подорожала на 0,58%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 1 по 15 сентября т.г. выросла на 0,58% (37 долл.) – до 6 405 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе выросла на 0,58% (47 долл.) - до 8149 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 0,55% (46 долл.) – до 8455 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 0,61% (37 долл.) – до 6198 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 0,54% (16 долл.) – до 2895 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 0,48% (27 долл.) – до 5642 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 1,61% (104 долл.) – до 6 368 долл. за сотку; в июле т.г. снизилась на 0,62% (40 долл.) – до 6 473 долл. за сотку; за полгода т.г. выросла на 1,72% (110 долл.) – до 6 513 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.