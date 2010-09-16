Квартиры в Киеве с 1 по 15 сентября немного подорожали

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 15 сентября 2010 года выросла на 0,26% – до 1543 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

За указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1209 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2388 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение рост 1 кв. м жилья произошел в Печерском – на 0,23% (5 долл.) – до 2388 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,32% (6 долл.) – до 1928 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,28% (4 долл.) – до 1602 долл., Дарницком – на 0,24% (3 долл.) – до 1209 долл., Оболонском – на 0,23% (4 долл.) – до 1617 долл., Святошинском – на 0,25% (3 долл.) – до 1260 долл., Подольском – на 0,27% (4 долл.) – до 1417 долл., Соломенском – на 0,32% (4 долл.) – до 1413 долл., Днепровском – на 0,24% (3 долл.) – до 1277 долл., Деснянском – на 0,24% (3 долл.) – до 1231 долл./кв. м.

На вторичном рынке Киева жилье тоже подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 15 сентября этого года выросла на 0,35% - до 1782 долл./кв. м.

За указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1361 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2844 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,29% (4 долл.) – до 1492 долл., Дарницком – на 0,37% (5 долл.) - до 1361 долл., Деснянском – на 0,33% (5 долл.) - до 1409 долл./кв. м, Оболонском – на 0,27% (5 долл.) - до 1814 долл., Шевченковском – на 0,43% (10 долл.) - до 2294 долл./кв. м, Подольском - на 0,32% (5 долл.) – до 1642 долл., Голосеевском – на 0,41% (7 долл.) – до 1770 долл., Печерском – на 0,28% (8 долл.) – до 2844 долл./кв. м, Соломенском – на 0,44% (7 долл.) – до 1602 долл., Святошинском – на 0,39% (6 долл.) – до 1488 долл.=

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,69% – до 1539 долл./кв. м; в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.