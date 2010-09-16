Стоимость земли в пригороде Киева с 1 по 15 сентября выросла на 0,6%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 15 сентября 2010 года выросла на 0,61%, или 24 долл., – до 3957 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 0,40% (5 долл.) – до 1156 долл./сотка, Вышгородском – на 0,37% (11 долл.) – до 3014 долл./сотка, Бородянском – на 0,43% (8 долл.) – до 1918 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,71% (46 долл.) – до 6539 долл./сотка, Фастовском – на 0,90% (10 долл.) – до 1142 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,68% (10 долл.) – до 1488 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,93% (10 долл.) – до 1052 долл./сотка, Обуховском – на 0,78% (36 долл.) – до 4584 долл./сотка, Макаровском – на 0,90% (16 долл.) – до 1815 долл./сотка, Васильковском – на 0,34% (9 долл.) – до 2607 долл./сотка, Броварском – на 0,48% (14 долл.) – до 3047 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,43% (5 долл.) – до 1210 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,57% (6 долл.) – до 1101 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,22%, или 48 долл., – до 3933 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 1,24%, или 50 долл., – до 3981 долл. за сотку; за 6 месяцев этого года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.