Земля в Днепропетровской области с 1 по 15 сентября подорожала

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 1 по 15 сентября 2010 года выросла на 0,49% или 13 долл., – до 2 585 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 0,49% (13 долл.) – до 2747 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 0,51% (6 долл.) – до 1231 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,42% (4 долл.) – до 1038 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,43% (12 долл.) - до 2794 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,54% или 40 долл., – до 2 572 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 1,18%, или 31 долл., – до 2 621 долл. за сотку; за 6 месяцев 2010 года выросла на 3,28%, или 84 долл., – до 2 643 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.