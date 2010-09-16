Стоимость земли в Харьковской области с 1 по 15 сентября выросла

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство с 1 по 15 сентября 2010 года выросла на 0,48%, или 9 долл., – до 1 852 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 0,48% (9 долл.) – до 1929 долл./сотка, Дергачевском – выросла на 0,49% (9 долл.) – до 1811 долл./сотка, Чугуевском – выросла на 0,46% (5 долл.) - до 1060 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,31%, или 25 долл., – до 1 843 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 0,91%, или 17 долл., – до 1 868 долл. за сотку; за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,28%, или 77 долл., – до 1 885 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.