КГГА готова погасить 300 млн. грн. долга перед «Киевводоканалом», но ждет решение суда

Киевская власть заявляет, что в бюджете города есть деньги на погашение долга по разнице в тарифах перед «Киевводоканалом» в размере 300 млн. грн., но из-за судебных разбирательств не производит расчеты с компанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, две недели назад Киев осуществил погашение долга перед «Киевэнерго» и Дарницкой ТЕЦ в связи с разницей в тарифах в объеме 1,5 млрд. грн. Таким образом, вопрос нормального вхождения столицы в отопительный сезон был окончательно закрыт.

«Нами подавалось предложение на снятие 300 млн. грн. для расчетов разницы в тарифах с «Киевводоканалом». Но учитывая, что мы на сегодняшний день находимся в судебных разбирательствах и в судебных тяжбах, депутатские жилищно-коммунальная и бюджетная комиссии не поддержали наше предложение, и эта сумма не была снята с взаиморасчетов», - сказал представитель КГГА, объясняя ситуацию с долгом перед «Киевводоканалом».

«На сегодняшний день есть 300 млн. еще в бюджете для разницы в тарифах за воду. Но пока не будет принято окончательное решение суда, мы эти денежные средства оплатить не можем», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.