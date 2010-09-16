Киевсовет утвердил Программу строительства доступного жилья

Киевсовет утвердил Программу строительства (приобретения) доступного жилья в столице на 2010-2017 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение сегодня на очередном пленарном заседании VI сессии VI созыва проголосовали 99 депутатов.

Программа будет реализована в три этапа. Первый – 2010-2011 годы, 2,915 тыс. квартир; второй – 2012-2013 годы, 7,6 тыс. квартир; третий – 2014-2017 годы, 17,2 тыс. квартир.

В целом предусмотрено строительство на протяжении семи лет 27,7 тыс. квартир для тех, кто сейчас состоит на квартирной очереди.

Финансирование программы запланировано по принципу 70/30: 70% стоимости жилья платит гражданин, а 30% - за средства бюджета. В частности, 21% будет выделяться из государственного бюджета Украины, а 9% – из городского. Из 2010-го по 2017 год из городского бюджета должно быть выделено 1247,8 млн. грн.

«Жилищная проблема является одним из наиболее острых социально-экономических вопросов в городе, поскольку значительная часть населения нуждается в улучшении жилищных условий. Учитывая то, что квартирная очередь в Киеве насчитывает сейчас свыше 115 тысяч семей, это программа является крайне необходимой для жителей столицы», - сказал секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ.

Программа строительства доступного жилья для очередников квартирного учета «50х50», «60х40» и «70х30» действует в Киеве с 1998 года. За 12 лет существования программы на ее выполнение из городского бюджета направлено 545 млн. грн., говорится в сообщении.

Программа в целом нуждается в выделении средств в объемах 13 млрд. 840,2 млн. грн. без учета ежегодной инфляции, исходя из стоимости 1 кв. метр – 7 тыс. 990 грн. с НДС.