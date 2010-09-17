ФМС заключены первые договоры по трем объектам по программе "Доступное жилье"

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 11 сентября заключил первые договоры с ООО «Сильбуд-инвест» и ООО «Градострой» по трем объектам, которые Кредитный комитет фонда одобрил к участию в реализации программы доступного жилья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Как пояснил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН, на первом этапе процедура реализации программы доступного жилья предусматривает предоставление со стороны застройщиков всех необходимых документов. В частности, застройщик должен иметь необходимое количество свободных квартир, предоставить гарантии своевременного введения в эксплуатацию дома, иметь все необходимые лицензии и т.д.

Л.РЫСУХИН сообщил, что первый объект, по которому подписан договор об участии в программе доступного жилья, находится по ул. Вокзальная, 53 в Глевахе (Киевская обл., Васильковский район). Застройщиком жилого дома выступает ООО «Сильбуд-инвест».

«На этом объекте есть достаточное количество свободных квартир, он имеет перспективу введения в эксплуатацию в 4-м квартале этого года», - сказал он.

При этом от компании «Градострой» в программе принимают участие два объекта – жилой комплекс «Приозерный» в Киеве по ул. Здолбуновская, 13 и жилой дом в Чернигове по ул. Красногвардейская, 3в.

В свою очередь, в компании «Градострой» УНИАН сообщили, что жилкомплекс в Киеве, степень готовности которого составляет свыше 70%, планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2011 года, а дом в Чернигове, который готов на более чем 80%, - к концу текущего года.

Напомним, на сегодня Фонд рассмотрел и определил 23 объекта в 8 областях Украины, имеющих право участвовать в программе строительства доступного жилья.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины заявило о начале реализации программы по строительству доступного жилья, которая направлена на достройку объектов с высокой степенью готовности.

На реализацию в Украине государственной целевой программы строительства доступного жилья на период 2010-2017 гг., утвержденной правительством, в сентябре т.г. выделены первые 100 млн. грн. Всего на программу в этом году выделено 330 млн. грн., на которые можно построить около 3 тыс. квартир.