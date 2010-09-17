Государство усилит надзор при строительстве объектов

Правительство планирует внести изменения в постановление, которое обязывает органы и должностных лиц, уполномоченных законом осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, до 31 декабря 2010 года временно прекратить проведение плановых и внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, изменения сегодня отрабатываются Министерством регионального развития и строительства и будут касаться осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

«На инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля возложены функции по принятию в эксплуатацию законченных строительством объектов путем выдачи сертификата соответствия построенного объекта проектной документации, государственным строительным нормам и правилам. Осуществление таких функций может быть обеспечено только через постоянный контроль и надзор за всеми этапами строительства объектов архитектуры”, - отметил В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что с точки зрения общественного интереса, устойчивость, надежность, готовность к эксплуатации объекта строительства должны определяться предметом государственного контроля.

Напомним, 21 мая 2009 года Кабинет министров Украины принял постановление № 502 «О временных ограничениях по осуществлению мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 года», которым обязал органы и должностных лиц, уполномоченных законом осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, до 31 декабря 2010 года временно прекратить проведение плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйствования.

Данный документ, по мнению В.ТИХОНОВА, практически лишил территориальные подразделения Госархстройинспекции возможности выполнять возложенные на них задачи.