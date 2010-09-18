До конца года выделят средства на строительство объектов к Евро-2012 – Колесников

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ обещает, что до конца года правительство выделить средства, предусмотренные на строительство объектов к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live на телеканале канале «Украина».

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что вначале года было Кабмин обещал выделить 23 млрд. грн. на проведение строительных работ. По его словам, эта сумма состоит «из двух частей: основное строительство - 10 миллиардов и дорожное строительство - 13 миллиардов».

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что из 10 млрд. на сегодня профинансировано 6.

«Осталось четыре. Все деньги до копейки строители получат до конца года», - добавил вице-премьер-министр.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что в текущем году "дорожных" средств будет выделено 8,5-9 млрд.

«Здесь мы немножко отстали в графике», - признал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, правительство «убедило УЕФА, что мы не построим все дороги». При этом добавил, что основные дороги будут готовы к Евро-2012.