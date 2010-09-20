Эксперт: восстановления строительной сферы стоит ожидать во второй половине 2011г.

Полноценного восстановления объемов строительства в Украине стоит ожидать только во второй половине 2011 года, когда ставки по ипотечным кредитам в гривне снизятся до 15%, увеличатся объемы кредитования строительных организаций и населения. Таково мнение экспертов информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По их данным, ставки по ипотечным кредитам c начала июня снизились на 2% - до 22,73%. Однако, несмотря на это, они остаются пока очень высокими.

Объем строительных работ в Украине в августе по сравнению с июлем увеличился на 297,1 млн. грн. до 4,133 млрд. грн. Данный показатель за январь-август сократился на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, темпы снижения производства в строительстве из месяца в месяц сокращаются.

Плавное восстановление строительства, по мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, объясняется, прежде всего, увеличением кредитования данной сферы. Так, объем новых кредитов строительным организациям в мае составил 1,5 млрд. грн., в июне – 1,9 млрд. грн., в июле – 2,5 млрд. грн. Кроме того, возобновляется ипотечное кредитование населения. Объем таких кредитов в июле вырос до 0,3 млрд. грн. по сравнению с 0,2 млрд. грн. в июне. Также росту строительства способствует увеличение доходов украинцев. Реальная заработная плата в Украине за первые семь месяцев выросла на 9,3%.