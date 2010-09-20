Стоимость аренды торговых помещений в Киеве снизилась на 0,7%

Средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в августе 2010 года снизилась на 0,7%, по сравнению с июлем т.г., – до 21,61 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в августе наибольший рост цен был зафиксирован в Деснянском районе (+4,47%), Соломенском районе (+3,95%). Наибольшее снижение цен наблюдалось в Оболонском районе (-3,33%) и в Днепровском районе (-2,93%).

По данным компании, в августе т.г. средняя стоимость аренды квадратного метра торговых помещений в центре столицы составила 60 долл., в Голосеевском районе - 20,33долл., Дарницком – 10,67 долл., Деснянском – 11 долл., Днепровском – 10,33 долл., Оболонском – 19 долл., Печерском – 29,33 долл., Подольском – 20 долл., Святошинском – 15,33 долл., Соломенском – 16,33 долл., Шевченковском – 25,33 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в июле 2010 года снизилась на 0,83%, по сравнению с июнем т.г., – до 21,76 долл./кв. м; в июне 2010 года - снизилась на 0,28%, по сравнению с маем т.г., – до 21,94 долл./кв. м; в мае 2010 года снизилась на 0,68%, по сравнению с апрелем т.г., – до 22 долл./кв. м, в апреле т.г. выросла на 1,25% – до 22,15 долл./кв. м; в марте 2010 года выросла на 0,56% – до 21,88 долл./кв. м; в феврале 2010 года выросла на 3,76% – до 21,76 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 3,44% – до 20,97 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.