АМКУ призывает Киевскую ОГА принять порядок установления и обнародования тарифов

Антимонопольный комитет Украины призывает власти Киевской области разработать и принять порядок установления и обнародования тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя АМК Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ сегодня в ходе круглого стола «Соблюдение порядка установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киевской области».

Она напомнила, что до создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) за местными органами самоуправления оставили утверждение тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, а за НКРРКУ – формирование тарифа по тепловой энергии (за 1 Гкалл). Поэтому в случае повышения одной из составляющих тарифов (цены на газ) население должно быть уведомлено об изменениях тарифов, а также обо всех его составляющих, для чего предусмотрено проведение общественного обсуждения.

По информации и.о. председателя Киевского областного отделения АМК Владимира ВЫСОТИНА, в первом полугодии 2010 года АМК привлек к ответственности шесть природных монополистов в Киевской области за злоупотребление монопольным положением во время устанавливания коммунальных тарифов («Фастовводоканал», «Таращатеплосеть», «Тетиивтеплосеть», «Бучатеплосеть» и бориспольскую «Райтеплосеть»).

В частности, исполнители услуг не соблюдали порядок утверждения тарифов, а потребителя ставили в известность об измененных тарифах после введения их в действие.

При этом участились случаи установления тарифов без получения заключения Госинспекции по контролю цен, как того требует законодательство (в Киевской области заключения не получили 8 предприятий).

В комитете также подчеркнули, что в большинстве случаев информация об изменении тарифов в СМИ публикуется после утверждения новой стоимости тарифов, а слушания не проводятся или проводятся формально, что приводит к непрозрачному процессу формирования тарифов и ущемлению интересов потребителей.

«В Киевской области практически отсутствуют порядки обнародования информации об изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проведении открытых слушаний», - сказала Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

В свою очередь, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Владимир МАКСИМЕНКО обратил внимание на то, что процедура утверждения тарифов с получением заключения Госкомиссии по контролю цен, обнародованием и проведение общественных слушаний длится 3 месяца, в это время население платит по старым тарифам, а коммунальные предприятия терпят убытки.

Представители районных администраций Киевской области высказали мнение, что с учетом согласования и регуляторных процедур, которые необходимо пройти после утверждения цены на 1 Гкалл тепла, сроки утверждения тарифов затянутся до полугода.

Руководство городов области считает, что для того чтобы сократить этот срок, необходимо отдать НКРРКУ право централизованно устанавливать тарифы на тепло не только за 1 гигакаллорию, но и в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади и 1 куб. м горячей воды.