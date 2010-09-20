В Киеве офисные помещения в августе подорожали на 1,5%

В Киеве в августе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,45%, по сравнению с июлем т.г., – до 2 039,67 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, количество сделок по коммерческой недвижимости в августе было на 1,3% больше, чем в июле. В частности, больше всего заявок было на покупку торговых помещений площадью до 100 кв.м, в ценовом сегменте 1500-1700 долл./кв.м, в нежилом фонде. Подвалы и цокольные этажи покупателями не рассматривались. Также был интерес на офисы площадью 150-200 кв. м, в новостроях, в 1-х этажах с отдельными входами, в Шевченковском, Печерском, частично Соломенском районах по цене до 150 грн./кв.м.

В компании отметили, что в августе наибольший рост цен на офисные помещения был зафиксирован в Оболонском районе (+4,06%), в Подольском районе (+3,89%), в Деснянском районе (+3,53%). Наибольшее снижение цены было на офисы в центре Киева (-1,31%).

По данным компании, в августе средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 6695 долл., Голосеевском районе - 1456 долл., Дарницком –1076 долл., Деснянском –1098 долл., Днепровском –1051,67 долл., Оболонском –1853,33 долл., Печерском –2401,33 долл., Подольском –1670,67 долл., Святошинском –1376,67 долл., Соломенском –1455,33 долл., Шевченковском – 2302,00 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в июле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,48%, по сравнению с июнем т.г., – до 2 025,45 долл./кв. м; в июне т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,2%, по сравнению с маем т.г., – до 1 880,61 долл./кв. м; в мае т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,01%, по сравнению с апрелем т.г., – до 1 858,52 долл./кв. м, в апреле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 3,61%, по сравнению с мартом т.г., – до 1861,21 долл./кв. м; в марте т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,2%, по сравнению с февралем т.г., – до 1816,5 долл./кв. м; в феврале т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,87% – до 1802,21 долл./кв. м; в январе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,57% – до 1791,36 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.