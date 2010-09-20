В Киеве торговые помещения в августе подорожали на 0,37%

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в августе этого года выросла на 0,37% по сравнению с июлем т.г. – до 2226,24 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в августе наибольший рост цен наблюдался в Подольском районе (+1,08%), а наибольшее снижение - в Днепровском районе (-0,40%).

В компании отметили, что в августе средняя стоимость квадратного метра торговых помещений в центре города составила 7541 долл., в Голосеевском районе – 1552,33 долл., Дарницком – 1057 долл., Деснянском – 1065 долл., Днепровском – 1057,67 долл., Оболонском – 1898 долл., Печерском – 2757,67 долл., Подольском – 2114 долл., Святошинском – 1334,67 долл., Соломенском – 1483,33 долл., Шевченковском – 2628 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость торговых помещений в июле этого года выросла на 0,24% по сравнению с июнем т.г. – до 2224,242 долл. за 1 кв. м; в июне т.г. – снизилась на 0,06% по сравнению с маем т.г. – до 1 981,7 долл. за 1 кв. м; в мае этого года выросла на 0,65% по сравнению с апрелем т.г. – до 1 982,58 долл. за 1 кв. м, в апреле т.г. выросла на 0,62% по сравнению с мартом т.г. – до 1972 долл. за 1 кв. м; в марте т.г. выросла на 2,9% – до 1962,24 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,28% – до 1922,2 долл. за 1 кв. м; в январе т.г. снизилась на 0,38% – до 1908,3 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.