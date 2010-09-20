В Киеве стоимость аренды офисных помещений снизилась на 0,56%

В Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в августе т.г. снизилась на 0,56%, по сравнению с июлем т.г. – до 21,36 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в августе рост цен наблюдался в Святошинском районе (+3,33%), в Деснянском районе (+1,60%), в Печерском районе (0,45%). Наибольшее снижение цены было в Шевченковском (-3,56%) и Оболонском (-2,27%) районах.

По данным компании, в августе т.г. средняя стоимость аренды 1 кв. м офисных помещений в центре города составила 60 долл., в Голосеевском районе - 17,67 долл., Дарницком – 10,33 долл., Деснянском – 10,33 долл., Днепровском – 9,67 , Оболонском – 17 долл., Печерском – 29,67 долл., Подольском – 25 долл., Святошинском – 16 долл., Соломенском – 16 долл., Шевченковском районе – 23,33 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость аренды офисных помещений в июле т.г. снизилась на 0,98%, по сравнению с июнем т.г., – до 21,48 долл./кв. м; в июне т.г. - выросла на 0,56%, по сравнению с маем т.г., – до 21,7 долл./кв. м; в мае т.г. снизилась на 0,42%, по сравнению с апрелем т.г., – до 21,58 долл./кв. м, в апреле т.г. снизилась на 0,14%, по сравнению с мартом т.г., – до 21,67 долл./кв. м; в марте т.г. снизилась на 0,14% – до 21,70 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 2,14% – до 21,73 долл./кв. м; в январе т.г. снизилась на 0,85% по сравнению с декабрем 2009 года – до 21,27 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.