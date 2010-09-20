Жилой фонд Украины готов к отопительному сезону на 99%

Жилой фонд Украины по состоянию на 15 сентября готов к отопительному сезону 2010-2011 гг. на 99,01%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, завершены работы по комплексной подготовке жилого фонда в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

При этом остаются неподготовленными к зиме 659 жилых домов (6,26%) в Киеве, 126 жилых домов (3,68%) в Севастополе, 34 дома в Черниговской области, 11 домов в Хмельницкой области, 20 домов в Херсонской области, 99 домов во Львовской области, 21 жилой дом в Луганской области, 127 домов в Кировоградской области, 229 домов в Ивано-Франковской области, 458 домов в Донецкой области, 63 дома в Волынской области, 80 домов в Винницкой области, 227 домов в Крыму.

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что к отопительному сезону котельные подготовлены на 99,7% плана (отремонтировано 99,8% теплосетей), водопроводные насосные станции – 99,6%, канализационные насосные станции – 99,7%, водопроводные очистные сооружения – 100%, подготовлено к работе в зимний период 6,4 тыс. единиц специализированной техники (98% от плана), заготовлено 961,13 тыс. тонн посыпочного материала и реагентов (95%).