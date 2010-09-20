Отопительный сезон для бюджетных учреждений может быть начат раньше срока – МинЖКХ

В случае ухудшения погодных условий отопительный сезон для бюджетных учреждений может быть начат раньше срока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Если погодные условия до 1 октября ухудшатся, мы отработаем вопрос с местными органами власти… Мы готовы начать отопительный сезон для бюджетных предприятий (больницы, школы и детские сады) с периода, когда температура, особенно в ночное время, снизится до 5-7 градусов и ниже», - сказал он.

По информации министра, по состоянию на 15 сентября на 100% подготовлены к осенне-зимнему периоду объекты социально-культурного назначения, за исключением 2 больниц в Крыму, одной больницы в Донецкой и одной больницы в Ивано-Франковской области.

По мнению Ю.ХИВРИЧА, инженерные коммуникации способны выдержать морозы, даже если, как прогнозируют синоптики, эта зима будет очень холодной.

«Все зависит от того, как пройдет начало отопительного сезона. Если начало отопительного сезона пройдет вовремя, и котельные выйдут на режим, потом они набирают параметры, тогда вся система работает слаженно и вовремя… Если нет никаких колебаний, отключения электроэнергии или газа, снижения давления, то выдерживают сегодня те сети, агрегаты, которые есть», - добавил министр.