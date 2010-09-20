Предприятия ТКЭ рассчитались за газ на 80%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) по состоянию на 17 сентября т.г. рассчитались за потребленный во время отопительного сезона 2009-2010 г. газ на 79%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, за отопительный сезон предприятия ТКЭ потребили природного газа на 10 млрд. грн., уплатили - 8 млрд. грн. Задолженность за отопительный сезон составляет 2,17 млрд. грн.

По словам Ю.ХИВРИЧА, на 100% за потребленный в прошедшем отопительном сезоне газ рассчитались предприятия ТКЭ Черновицкой и Николаевской областей.

Министр отметил, что наибольший объем задолженности за газ имеют предприятия Днепропетровской (1135 млн. грн.), Донецкой (874 млн. грн.), Харьковской (839 млн. грн.), Луганской (402 млн. грн.), Одесской, Запорожской, Ровенской, Львовской, Житомирской областей и Крыма (250-130 млн. грн.).

При этом за 8 месяцев т.г. предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) рассчитались за потребленную электроэнергию на 73,9%. На 1 сентября общая задолженность предприятий ВКХ составляет 2 млрд. 502 млн. 384 тыс. грн. С начала текущего года задолженность данных предприятий за электроэнергию выросла на 24,9%.