В Киеве планируют продавать жилье бюджетникам за половину стоимости

В следующем году работники бюджетной сферы столицы будут иметь возможность приобрести жилье, оплатив 50% его стоимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА.

По его словам, сейчас государство реализует программу строительства доступного жилья по схему «70 на 30», то есть 30% от стоимости жилья платится из государственного бюджета. Столичная власть приняла решение о дальнейшем строительстве жилья на условиях: 30% стоимости оплачивается из государственного бюджета, а еще 20% – из городского. Таким образом, работники бюджетной сферы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и находящиеся на квартирной очереди, будут платить только 50% от стоимости жилья.

“Мы обязательно заложим в бюджете необходимые средства, которые позволят сделать жилье более доступным для киевлян», – отметил А.ПОПОВ.

Он добавил, что до конца октября планируется разработать программу строительства жилья по такой схеме на следующий год.

«Прежде всего, мы делаем акцент на строительство жилья для врачей, педагогов, военных, работников правоохранительных органов, коммунальных предприятий и других работников бюджетной сферы. Мы должны реализовать программу строительства доступного жилья на высшем уровне и в следующем году ввести в эксплуатацию максимальное количество объектов», – сказал А.ПОПОВ во время сегодняшнего совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий.

Он также отметил, что сейчас рассматривается вопрос привлечения возможностей КП «Киевский метрополитен» к строительству жилья.

«В проекте строительства метрополитена обязательно отмечается пункт о строительстве объектов социального назначения. Это, в том числе, и строительство жилья для сотрудников метрополитена. Поэтому, если объединить источники финансирования строительства жилья – из городского бюджета и за средства метрополитена, можно еще уменьшить процент, который будут платить работники метро при приобретении жилья, и, таким образом, сделать для них жилье еще более доступным», – рассказал А.ПОПОВ.