Юрист: постановление Кабмина о земельных торгах начнет работать не раньше октября

Постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка продажи в 2010 году земельных участков несельскохозяйственного назначения на земельных торгах», по оптимистичным прогнозам, начнет работать в октябре т.г.

Такое мнение УНИАН высказала адвокат, партнер юридической фирмы ILF Ярослава ОНИКА.

«Данный Порядок был принят во исполнение ст. 80 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» как временный до принятия соответствующего закона, как того требует п. 5 ст. 137 Земельного кодекса Украины. Однако возникает вопрос: а целесообразно ли было принимать подобный порядок только лишь на 2010 год, причем в конце года? Кабмин предусмотрел месячный срок для принятия нормативно-правовых актов для реализации положений порядка. По самым оптимистичным прогнозам, документ начнет «работать» только в октябре нынешнего года», – отметила она.

Кроме того, Порядок не сможет действовать без решения вопроса о лицензировании лица, проводящего аукцион, полагает юрист. Получение лицензии предусмотрено в том числе п. 58 ст. 9 Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Но выполнить это требование невозможно, поскольку до сих пор не разработаны условия лицензирования. «Их не могут принять вот уже на протяжении семи лет с момента внесения изменений в ст. 9 Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», которыми проведение работ по землеустройству, работ по оценке земли и земельных торгов подлежит лицензированию. Ввиду этого существуют большие сомнения, что лицензионные условия смогут принять в ближайшее время», - добавила юрист.

По мнению Я.ОНИКИ, к числу недостатков Порядка относится и то, что его положения недостаточно конкретизированы. «По некоторым из них Земельный кодекс предоставляет более детальное регулирование, а это нивелирует сам смысл принятия подзаконного нормативного акта, направленного на конкретизацию положений закона. К примеру, п. 10 Порядка указывает на необходимость изготовления технического паспорта объекта продажи (конкретного земельного участка), но при этом он не содержит никакой конкретизирующей информации по этому поводу. Между тем как ч. 4 ст. 136 Земельного кодекса Украины содержит исчерпывающий перечень сведений, которые должны находиться в техпаспорте», – пояснила она.

В целом, данным Порядком определяется продажа только земельных участков несельскохозяйственного назначения, свободных от застройки. При этом без правового урегулирования опять остается продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости государственной и коммунальной собственности, а также права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд – эмфитевзис.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 2 сентября т.г. принял постановление «Об утверждении Порядка продажи в 2010 году земельных участков несельскохозяйственного назначения на земельных торгах».

Документ был разработан Госкомземом по поручению Президента Украины и с целью реализации статьи 80 Закона Украины “О государственном бюджете на 2010 год”, в соответствии с которой до принятия закона, регулирующего порядок продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, продажа данных земельных участков осуществляется в порядке, утвержденном Кабмином.

В Госкомземе отметили, что постановление создает условия для приобретения на конкурентных принципах гражданами и юридическими лицами в собственность земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности или прав на них для осуществления предпринимательской и другой хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Юридическая фирма «ILF» (Инюрполис, Харьков) основана в 1994 году и предоставляет как юридические консультации, так и комплексную экспертизу в сфере бизнес-консалтинга.