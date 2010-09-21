Первичка Киева в августе подешевела на 1,7%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в августе т.г. снизилась на 1,7%, по сравнению с июлем т.г., - до 13 тыс. 205 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, снижение цен в августе в эконом-класс составило 1% - до 9 тыс. 943 грн./кв. м; в бизнес-классе – 1,8% - до 13 тыс. 958 грн./кв. м; в премиум-классе – 0,1 - до 21 тыс. 404 грн./кв. м.

«Таким образом, за 8 месяцев (с декабря по август) по классам недвижимости снижение цен составило: эконом-класс – 1,3%; бизнес-класс – 4,6%; премиум-класс – 11,6%», - говорится в аналитическом отчете.

По данным специалистов портала, стоимость жилья эконом-класса за год (с августа по август) увеличилась на 1,2%; бизнес-класса − снизилась на 8,7%; а стоимость жилья премиум-класса снизилась на 20,7%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 135 объектов 59 компаний-операторов как введенных в эксплуатацию, так и со сроком ввода в третьем квартале 2012 года.