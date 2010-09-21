Депутат от БЮТ предлагает установить цены на газ ЖКУ на уровне, действовавшем до повышения

Народный депутат Владимир БОНДАРЕНКО (БЮТ) предлагает установить в 2010-2011 годах цены на природный газ и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на уровне, действовавшем по состоянию на 31 июля 2010 года.

Об этом говорится в законопроекте №7145 «Об определении принципов тарифно-ценовой политики на жилищно-коммунальные услуги и природный газ для бытовых нужд населения в 2010-2011 годах», внесенном в парламент 20 сентября т.г.

Законопроектом предлагается Кабинету министров, Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики, местным органам самоуправления цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и природный газ для бытовых нужд населения в 2010 и 2011 годах установить на уровне, не превышающем уровень цен и тарифов, установленных по состоянию на 31 июля 2010 года.

Предусматривается, что население осуществляет оплату жилищно-коммунальных услуг и потребленного на бытовые нужды природного газа по ценам и тарифам, установленным исходя из вышеперечисленных принципов.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 августа повысились цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в связи с повышением цен на газ тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25%.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий ТКЭ, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением, с 1 августа 2010 года вырастет на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).