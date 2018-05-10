Коттеджное строительство в Украине: до и после кризиса...

Незадолго до прихода в нашу страну финансово-экономического кризиса был проведен социологический опрос, который показал, что 53% граждан Украины предпочли бы городской квартире дом за городом. Дом, где росли бы дети, куда хотелось бы возвращаться снова и снова, с огнём в камине и вечерними чаепитиями на веранде, где будет тепло и уютно любимой семье и дорогим гостям. Особенно сильно хочется “выбраться на природу” летом. Хочется туда, где чистый воздух, тенистые деревья и, желательно, какой-нибудь водоём поблизости.

Поэтому предкризисный бум жилищного строительства дал мощный толчок сфере коттеджного строительства, когда массово возводились не только роскошные “боярские хоромы”, но и городки из одно- и двухэтажных домов с обязательным приусадебным участком. В памяти девелоперов ещё свежи воспоминания о “золотых” для них 2006-2008 годах, когда в партнёрстве с банками, поддерживающими программы кредитования в том или ином проекте, застройщики приучали украинцев к культуре загородной жизни. Вместе со зданием, земельным участком и привлекательным месторасположением продавалась идея нового стиля жизни, которая пришлась по душе многим нашим соотечественникам. Тем более, если учесть, что стоимость домовладений зачастую была на уровне, или даже ниже, цены не самой большой квартиры в городе. Рекордсменом по возведению коттеджных городков с обещанной и к тому же действующей инфраструктурой стала Киевская область.

А затем начался кризис, затронувший этот рынок в той же мере, как и другие сегменты недвижимости. Он оказался очень поучительным для украинского рынка коттеджной недвижимости, открыв глаза на массу очевидных фактов, которые в благоприятный для девелопмента период были незаметными. Сюда можно отнести непрофессиональный подход целого ряда компаний к девелопменту проектов коттеджной недвижимости: непродуманная концепция городков, весьма неудобная или ограниченная их инфраструктура, спорная форма собственности на землю и т.д. Кроме того, многие компании элементарным образом недооценили масштабы предстоящей работы, необходимой для создания своего рода “города в миниатюре”, каковым и является коттеджный поселок. Впрочем, сегодня они уже поплатились за свою самонадеянность, даже не успев “заложить первый камень в строительство”.

Кризис стал своеобразным “ситом”, через которое просеялся рынок. Если раньше многие девелоперы позволяли себе создавать предложение, не всегда ожидаемое покупателем, то сейчас ситуация изменилась: потенциальный клиент чётко знает, что он хочет получить за свои деньги и очень хорошо разбирается в загородной недвижимости.

Итак, с чем же вступает отечественный рынок коттеджного строительства в осень 2010 года? С одной стороны – снизился объём продаж, минимум на 40% упали средние цены, многие проекты заморожены, практически прекратила своё существование ипотека, т.к. большинство банков отказываются выдавать ипотечные кредиты вообще, а те, которые это делают, предлагают малопривлекательные условия с высокими ставками. С другой стороны – на сегодняшний день выбор предложений коттеджей крайне велик, появилась возможность спокойно обдумать, сравнить, всё взвесить, не опасаясь, что цена на приглянувшийся загородный дом завтра снова подскочит.

К середине августа общее количество коттеджных городков в Украине увеличилось в сравнении с началом текущего года на 24 – до 563-х. Из них: 174 городка (30.9%) построены и введены в эксплуатацию, 226 (40,14%) – строятся, 163 (28.95%) – находятся в стадии проектирования. Из 389-ти строящихся и проектируемых городков в 130-ти (33,41%) строительство “заморожено”.

Следовательно, можно говорить, что загородная недвижимость постепенно оправляется от кризиса, и сегодня для инвесторов она более привлекательна, чем возведение высотных домов в городах. Так, фонд инвестиций в украинскую недвижимость “Dragon–Ukrainian Properties and Development” объявил о возобновлении инвестирования в размере $12 млн. в строительство клубного посёлка “Riviera Villas”, инфраструктура которого включает в себя причалы, мини-яхт-клуб с мастерской, помещения для хранения и обслуживания суден, 2 административных здания, теннисный корт, волейбольную площадку и прочее. Начиная с весны нынешнего года, многие девелоперские компании отметили рост интереса к приобретению домовладений в коттеджных городках. К середине августа т.г. общее количество коттеджных городков там увеличилось в сравнении с началом года на 12 – до 261-го, в т.ч.: 84 – построены и введены в эксплуатацию, 87 – строятся, 90 – находятся в стадии проектирования.

Повторимся, пока особо хвастаться операторам рынка нечем. Многие из них как заморозили строительство в конце 2008 – начале 2009 года, так и до сих пор не возобновили работу. Но есть повод и для осторожного оптимизма. Некоторые девелоперы с той или иной степенью интенсивности возобновили работу. Поговорим о тех, у кого имеются позитивные подвижки.

Комплекс “Олимпик Парк”. Уникальный современный коттеджный городок европейского уровня, не имеющий аналогов в странах СНГ. Является примером активной политики застройщика (основной инвестор – известный предприниматель Н.Лагун), который старается оставаться “на слуху” и в поле зрения своих потенциальных клиентов. Проект реализуется в 19 км от Киева по Житомирской трассе. На участке площадью 290 га возводится 1030 коттеджей и комплекс объектов бытовой инфраструктуры, являющихся особым предметом гордости застройщика: торгово-развлекательный центр, фермерский рынок, супермаркет, гостиница, спортивно-оздоровительный комплекс и пр.). Предусмотрено строительство 3-х очередей, завершение работ намечено на 2012 год. Покупателям предлагается около 40 домовладений со 100% степенью готовности, подключённых к энерго- и газоснабжению, водопроводу и канализации, каждое из которых находится на земельном участке в 15 соток.

Посёлок “Альпийка”. Его реализует неплохо зарекомендовавшая себя на рынке возведения недвижимости компания “Золотые ворота”. Расположен в 8 км от Киева по Новообуховской трассе. План предусматривает строительство 47-ми коттеджей на территории в 14 га. Земельные участки 20-30 соток расположены так, чтобы обеспечить максимально удобный подъезд к домовладениям. На сегодняшний день уже заселена 1-я очередь (30 домовладений), завершается строительство 2-й очереди. Из реализованной инфраструктуры – детская площадка, дороги, теннисные корты, 2 артезианские скважины, в планах – строительство набережной, облагораживание существующих теннисных кортов, проведение коммуникаций.

Эколого-ландшафтный коттеджный городок “Боровик” (застройщик ДК “Профит Групп” - киевская компания, предоставляющая услуги в области девелопмента коммерческой недвижимости). Очень интересный проект. Городок расположен в 15 км километрах от Киева в с.Новосёлки, непосредственно в хвойном лесу. На территории в 8 га планируется построить 41 коттедж, прилегающие к ним земельные участки – от 9 соток до 26 соток. Можно отметить хорошую экологию, наличие леса и реки, асфальтированные дороги, развитую инфраструктура, транспортную доступность. В настоящее время построена и введена в эксплуатацию 1-я очередь из 18-ти домовладений.

Кроме того, более-менее активно ведутся строительные работы и в других коттеджных городках близ Киева – “Happy Land”, “Green Hills” (проект реализует “Dragon–Ukrainian Properties and Development”, кстати, отметим активность этой компании, которая не без успеха реализует несколько проектов), “Безрадичи”, “Dream Land Spa”, “Севериновка” (застройщик - ООО “Дио групп”), “Маєток” (данный проект реализует ООО “Строительный Украинский Союз”), “Green Wood Club” (здесь работает солидный застройщик - PRIME Capital Group, инвестиционно-девелопмерская компания, осуществляющая развитие проектов недвижимости финансово-промышленной группы “Олимп”), “Солнечная долина” (реализацией проекта занимается ООО “Строительная компания “Солнечная долина”, осуществляют продажу домов инвестиционно-консалтинговая компания INCONS).

Таким образом, крупные компании вновь рассматривают коттеджное строительство как способ диверсификации бизнеса. Хотя, пока все настолько хрупко, что ещё нет повода для откровенно позитивных прогнозов. Будем надеяться, что наметившаяся робкая положительная тенденция продолжится дальше и даже укрепиться. Ведь возобновление активного возведения коттеджных городков – и новые рабочие места, и развитие отечественной сферы производства строительных материалов. Если же банки вернутся к ипотеке и снизят процентные ставки, то покупатели смогут опять обратить свои взоры на сегмент загородных коттеджей.

Почем загородный комфорт

С начала года, по данным “РеалЭкспо” (по состоянию на 10.08.2010 г.), средняя стоимость 1 кв.м в коттеджах по Киевской области снизилась на 8,95%, а по Киеву – на 26,6%. В целом же по Украине падение составило 14,6%.

Киев:

Минимальная стоимость 1 кв.м - 350 долларов США

Максимальная стоимость 1 кв.м - 4000 долларов США

Средняя стоимость 1 кв.м - 1330 долларов США (-8,91% с начала года).

Киевская область:

Минимальная стоимость 1 кв.м - 1000 долларов США (+66% с начала года)

Максимальная стоимость 1 кв.м - 5500 долларов США (-21,4% с начала года)

Средняя стоимость 1 кв.м - 2185 долларов (-26,6% с начала года).

Но эксперты утверждают, что цены на строящиеся коттеджи будут расти, и до конца года могут увеличиться дополнительно на 10%.

Галина Сорокина