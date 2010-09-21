Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует создать собственное проектное предприятие.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент ХК «Киевгорстрой» Сергей ДРАЧ.

«В связи с тем, что возникли высокие риски в работе с проектными организациями, которые сегодня тоже распадаются на глазах и больше не могут нам предоставить качественные услуги, мы планируем создать свое предприятие, которое перехватит инициативу и сможет выполнить большую часть проектных работ, которые выполняются «Киевгорстроем», – сказал он.

С.ДРАЧ уточнил, что речь идет о покупке проектной организации. «Мы сделали первые шаги, определили базовую проектную компанию. Она войдет в структуру «Киевгорстроя». Через полтора месяца мы публично представим эту компанию», – пояснил он.

По словам вице-президента компании, покупка проектной организации позволит в перспективе сократить закладываемую в себестоимость жилья в объектах холдинга стоимость проектных работ на 60% благодаря внедрению типовых проектов зданий для микрорайонов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.