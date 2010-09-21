«Киевгорстрой» планирует разработать систему управления жильем «Умный дом»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует разработать систему управления жилыми домами «Умный дом».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент ХК «Киевгорстрой» Сергей ДРАЧ.

По его словам, данную систему планируется разработать и применить на строящемся объекте по ул. Коперника, 9-11 в Киеве.

«На одном из домов, а именно – по ул. Коперника, 9-11 мы планируем внедрить систему «Умный дом». Я думаю, что это даст возможность выйти на качественно новый уровень эксплуатации дома, который мы сегодня строим», – сказал С.ДРАЧ.

В свою очередь президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР отметил, что этот объект строится за оборотные средства холдинга, на сегодня построено 10 этажей жилого дома.

«Мы пока что не привлекали инвесторов на этот дом. У нас есть возможность либо оптимизировать процесс и в 2011 году запланировать его сдачу в эксплуатацию, либо еще немного потянуть со строительством и поэкспериментировать», – добавил он.

В.МОЖАР пояснил, что система управления «Умный дом» подразумевает автоматический электронный учет жилищно-коммунальных услуг в доме. В частности, помимо обязательных для всех домов, возводимых «Киевгорстроем», систем дымоудаления, пожаротушения, подачи тепла, воды, электроэнергии, в доме будет внедрена система, которая будет управлять всеми системами в едином цикле с помощью промышленного компьютера и считывать показатели электронных счетчиков, учитывающих расходы воды, тепла, электроэнергии и т.д. «Таким образом, та организация, которая принимает дом на эксплуатацию, больше не нуждается в хождении по квартирам, чтобы снять показания счетчиков», – добавил он.

В.МОЖАР уточнил, что таким же образом могут управляться системы охраны, пожаротушения и т.д. «Таким образом, мы сегодня ставим базу, которая управляет жизнедеятельностью дома, а к этой базе можно добавлять другие «навороты», – отметил он.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.