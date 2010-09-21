«Киевгорстрой» увеличил ввод в эксплуатацию жилья в Киеве в 3,2 раза

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за январь-август 2010 года увеличило ввод в эксплуатацию жилья в Киеве в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 110,617 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, за 8 месяцев этого года компания на подрядных работах освоила 1 млрд. 641 млн. 928 тыс. грн., что на 0,9% больше аналогичного периода 2009 года. Из этой суммы собственными силами освоено 1 млрд. 150 млн. 694 тыс. грн., что на 1,6% больше аналогичного показателя 2009 года.

При этом объемы выпущенной промышленной продукции в холдинге за 8 месяцев т.г. составили 545 млн. 998 тыс. грн., что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2009 года.

В.МОЖАР отметил, что средняя заработная плата в компании за январь-август т.г. выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составляет 2855 грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.