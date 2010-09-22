«Киевгорстрой» в 2010-2011 гг. планирует построить в Киеве 4 детсада

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2010-2011 гг. планирует ввести в эксплуатацию четыре детских сада в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Один из детских садов строится за инвестиции «Киевгорстроя» и будет введен до нового года во втором микрорайоне «Позняков», – сказал он.

Президент холдинга уточнил, что три детских сада будут строиться и вводиться в эксплуатацию в 2011 году.

«Они начаты строительством, но их готовность в такой степени, что для того, чтобы закончить строительство в этом году, необходимо довольно много денег. А государственные средства сегодня являются самым большим дефицитом в нашем деле. Поэтому будем планировать их сдавать в следующем году», – пояснил В.МОЖАР.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.