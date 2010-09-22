«Укрбудконтракт» в августе 2011 г. планирует ввести в эксплуатацию жилкомплекс в Киеве

Компания «Укрбудконтракт» в августе 2011 года планирует ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Шевченковском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам руководителя данного проекта Сергея МЕЛЬНИЧУКА, новый жилой комплекс будет состоять из четырех 13-15-этажных секций на 167 квартир. В настоящее время на объекте выполнен монолитный каркас из 10 этажей, начато заполнение газобетонными стенами наружных стен, возводятся внутренние перегородки.

Заказчиком строительства дома выступает КП «Спецжитлофонд». Объект строится по городской программе 70x30.

Справка УНИАН. ООО «УкрБудКонтракт» - профильное генподрядное предприятие, которое работает в сфере проектирования и строительства общественных, жилых и промышленных сооружений. За время работы компания построила более 350 000 м кв. недвижимости разного типа.