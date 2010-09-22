Кулинич уволен с должности главы Госкомзема. Назначел Лысенко

Олега КУЛИНИЧ уволен с должности главы Государственного комитета по земельным ресурсам.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Также, по его словам, уволен заместитель главы Госкомзема Сергей БЕЛЬЧИК.

Назначел Игорь Лысенко

Игорь ЛЫСЕНКО назначен главой Государственного комитета по земельным ресурсам (Госкомзем).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ сегодня журналистам.

Напомним, И.ЛЫСЕНКО является начальником Главного управления Госкомзема в Одесской области.

Напомним, О.КУЛИНИЧ был назначен председателем Государственного комитета по земельным ресурсам в декабре 2008 года.

Своим распоряжением (№866-р от 12 апреля т.г.) Кабинет министров Украины назначил С.БЕЛЬЧИКА первым заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.