Тепло в квартиры украинцев придет вовремя

Министр жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ уверен, что отопительный сезон в Украине начнется в установленный срок – 15 октября.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Отопительный сезон начнется для населения с 15 октября, а для бюджетной сферы – если температура снизится ниже 8 градусов (среднесуточная – УНИАН) - начнется раньше», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Министр отметил, что решение по данному вопросу будут принимать местные органы самоуправления.

Отвечая на вопрос журналистов относительно проблем с подготовкой Украины к отопительному сезону, Ю.ХИВРИЧ сказал: «Второго Алчевска у нас не будет, потому что мы 27-го числа начинаем опресовку системы уже готовой».