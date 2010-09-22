Тепло в квартиры украинцев придет вовремя
12:42, 22 сентября 2010Недвижимость
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Об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.
«Отопительный сезон начнется для населения с 15 октября, а для бюджетной сферы – если температура снизится ниже 8 градусов (среднесуточная – УНИАН) - начнется раньше», - сказал Ю.ХИВРИЧ.
Министр отметил, что решение по данному вопросу будут принимать местные органы самоуправления.
Отвечая на вопрос журналистов относительно проблем с подготовкой Украины к отопительному сезону, Ю.ХИВРИЧ сказал: «Второго Алчевска у нас не будет, потому что мы 27-го числа начинаем опресовку системы уже готовой».
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