Долги Луганской области за газ уже превысили 400 млн. грн.
Луганская область на сегодняшний день задолжала за природный газ более 400 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ТУРЯНСКИЙ в ходе заседания в Луганской облгосадминистрации.
По его словам, наибольшими должниками являются 7 предприятий области, обеспечивающих теплом Алчевск, Луганск, Антрацит, Брянку, Лисичанск, Рубежное и Стаханов.
Ю.ТУРЯНСКИЙ предложил в рамках рабочей группы в течение двух дней детально изучить проблемы каждого из семи предприятий-должников и выработать механизмы их решения.
Как отметил в ходе заседания первый заместитель губернатора Эдуард ЛОЗОВСКИЙ, причиной критического состояния предприятий теплоэнергетики области прежде всего является хаотичная децентрализация системы теплообеспечения в ряде городов и районов в 2005-2009 годах. По его словам, около 70% населения этих районов установили автономное отопление, в результате чего разбалансировалась система централизованного отопления.
Э.ЛОЗОВСКИЙ сообщил, что областной бюджет в 2010 году выделил 18 млн. грн. на завершение децентрализации системы отопления в таких регионах, еще 5 млн. грн. выделено на кредитование жителей, способных за свой счет перейти на автономное отопление. «Но есть проблемы с мощностью газовых сетей», – отметил первый заместитель губернатора.
В то же время, по его словам, предприятия, продолжающие обеспечивать централизованное теплообеспечение, столкнулись с проблемой, что тарифы на тепло не покрывают расходы на оказание этой услуги. «На некоторых предприятиях действующие тарифы даже ниже цены их газовой составляющей», – отметил он.
Кроме того, остается нерешенной проблема критического состояния теплосетей, потери в которых достигают 50-60%.