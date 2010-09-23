96% столичных домов готовы к отопительному сезону.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом отчиталось Главное управление жилищного хозяйства КГГА по результатам комплексной подготовки домов к эксплуатации в осенне-зимний период.

На сегодня в жилом фонде столицы к зиме готовятся 10947 жилых домов, из них: 8303 – коммунальной собственности, 926 домов ЖСК, 298 домов ОСМД (на самообслуживании), 550 ведомственных, 442 инвестиционных и 428 общежитий.

«Подготовка к зиме в этом году начата своевременно. Уже сегодня мы произвели испытание практически всех сетей, в 90% из них уже запущена вода. В случае необходимости, первого октября учебные и медицинские заведения Киева будут подключены к теплоснабжению», – отметил начальник Главного управления жилищного хозяйства Владимир СТОРОЖЕНКО.

Сейчас продолжаются ремонте работы по утеплению жилых домов, речь идет о кровлях и фасадах. На эти работы из городского бюджета выделено 70 млн. грн. Также предусмотрены средства на приобретение для жилищных организаций 58 тракторов с соответствующим навесным оборудованием для уборки снега на придомовых территориях на общую сумму 9,7 млн. грн.