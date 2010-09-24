«Киевэнерго»: суд отказал «Киевводоканалу» в удовлетворении иска

Хозяйственный суд Украины полностью отказал ОАО «АК «Киевводоканал» в иске относительно задолженности АК «Киевэнерго» за воду, которая используется для производства горячей воды.

Об этом сообщает официальный сайт “Киевэнерго” со ссылкой на решение суда №32/516 от 15.09.2010 г.

В энергокомпании отмечают, что суд признал, что “Киевэнерго” не имеет обязательств перед водопоставщиком относительно оплаты холодной воды для производства горячей.

«Заключение судебной экспертизы подтверждает, что за 2006 год “Киевводоканал” получил от населения через ГИВЦ на 6 млн. грн. больше, чем поставил воды. То есть все это время водопоставщик получал через ГВОЦ деньги от ЖЭКов за поставленную питьевую воду и решил во второй раз за эту же самую воду получить деньги еще и от “Киевэнерго”, утверждая, что компания якобы потребляет их воду для производства горячей воды”, - прокомментировал заместитель руководителя юридического департамента АК «Киевэнерго» Сергей КОМИССАР. Он отметил, что в такой ситуации суд подтвердил правоту “Киевэнерго”.

“Надеемся, что и прокуратура даст соответствующую оценку таким действиям монополиста-водопоставщика», - сказал В.КОМИССАР.

В энергокомпании сообщили, что 8 октября 2007 года ОАО «АК «Киевводоканал» подал иск о якобы задолженности “Киевэнерго” за потребленную в течение 2001-2007 гг. воду на общую сумму 138,2 млн. грн., также истец претендовал на выплату финансовых санкций — более 50 млн. грн.

«Горячая вода - это питьевая вода “Киевводоканала”, которую теплоноситель “Киевэнерго” только подогревает. Решением суда еще в 2003 году было признано, что “Киевэнерго” не является производителем горячей воды, поскольку не имеет лицензии на централизованное водоснабжение. В этот раз суд постановил, что согласно схеме централизованного водоснабжения Киева потребителями горячей воды является ЖЖО, а не “Киевэнерго», - объяснил С.КОМИССАР.

В “Киевэнерго” заявляют, что “Киевводоканал” является крупнейшим должником компании за предоставленную электрическую энергию. По состоянию на 22 сентября 2010 г. общий долг потребителей перед компанией за электроэнергию составляет 924 млн. грн., из которого долг “Киевводоканала” - 560,2 млн. грн. Кроме того, добавляют в “Киевэнерго”, “Киквводоканал” уже на протяжении четырех лет, игнорируя решение суда, отказывается платить за подкачку холодной воды насосами энергокомпании. Сумма долга за это, по подсчетам “Киевэнерго”, составляет свыше 54 млн. грн.