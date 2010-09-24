Азаров считает, что каждый город должен иметь генплан развития

Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает, чтобы каждый город в Украине в течение 2-3 лет составил генеральный план своего развития.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе секретариата КМУ, глава правительства сказал журналистам вчера в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

"Одна из главных причин, которая тормозит развитие городов от больших до малых, – отсутствие грамотных планов. Чтобы не латать дыры, а уверенно выполнять масштабные программы, мы должны знать, где будут развиваться жилые массивы, где производственные площадки, как прокладывать и модернизировать городскую инфраструктуру", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Второй причиной, которая сдерживает развитие, глава правительства считает слишком сложные и длинные процедуры разрешения на строительство: "Правительство поставило задачу на 90% сократить разрешительные процедуры в строительстве, оставить только необходимое для гарантий качества и безопасности объектов, которые возводятся».

Кроме того, Н.АЗАРОВ заверил, что с 2011 года будет возобновлено финансирование программ по сохранению культурного наследия, в частности и Одессы. "Конечно же, Одесса - это жемчужина Украины, город с огромным историческим, культурным потенциалом, который нуждается в сохранении и развитии", - подчеркнул он.