Украина накопила в ПХГ 23 млрд кубометров газа

Украина накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного периода 23 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе совещания по подготовке к отопительному периоду под председательством первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Сергей ЧЕХ.

По его словам, на складах тепловых электростанций накоплено 3 млн 575 тыс. тонн угля.

Он отметил, что накопленные энергоресурсы, а также уровень подготовки энергосистемы к зиме позволит обеспечить стабильную работу энергетического комплекса в предстоящий отопительный период.

Как сообщал УНИАН, до начала нового отопительного сезона НАК «Нафтогаз Украины» планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.